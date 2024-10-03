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У «Авангарда» 8-е поражение в 12 матчах КХЛ. Команда Звягина идет 8-й на Востоке

«Авангард» проиграл в 8 из 12 матчей сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Сергея Звягина уступила «Локомотиву» со счетом 3:5. 

Таким образом, «Авангард» потерпел 8-е поражение в 12 матчах сезона КХЛ

Омский клуб занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков в 12 играх. 

5 октября «Авангард» примет «Барыс», а 10 октября омский клуб сыграет с казахстанской командой на выезде. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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