Дуарте хочет уйти из «Спартака» зимой, защитник недоволен количеством игрового времени (Metaratings.ru)
Алексис Дуарте хочет покинуть «Спартак» зимой.
По данным Metaratings.ru, 24-летний защитник из Парагвая недоволен количеством игрового времени в московском клубе.
Представители Дуарте уже ищут варианты продолжения карьеры для своего клиента. В приоритете полноценный переход, а не аренда.
Алексис выступает за «Спартак» с января 2023 года. В этом сезоне он провел лишь один матч – в Фонбет Кубке России. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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