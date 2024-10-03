Дуарте хочет уйти из «Спартака» зимой, защитник недоволен количеством игрового времени (Metaratings.ru)

Алексис Дуарте хочет покинуть «Спартак» зимой.

По данным Metaratings.ru, 24-летний защитник из Парагвая недоволен количеством игрового времени в московском клубе.

Представители Дуарте уже ищут варианты продолжения карьеры для своего клиента. В приоритете полноценный переход, а не аренда.

Алексис выступает за «Спартак » с января 2023 года. В этом сезоне он провел лишь один матч – в Фонбет Кубке России. Подробная статистика игрока – здесь .