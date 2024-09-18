  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
27

Усика сняли с рейса из-за «непригодного для полета состояния» (ESPN)

Александр Усик был снят с рейса в Польше из-за подозрительного состояния.

Как сообщает ESPN, сотрудники аэропорта в Кракове заподозрили, что Александр Усик и его тренер Сергей Лапин находятся в состоянии, которое не позволяет им лететь на самолете.

Усик пытался объяснить, что он и его тренер устали после 14-часовой поездки из Киева. Но из-за языкового барьера и поведения Усика сотрудниками аэропорта была вызвана служба безопасности.

В польской погранслужбе объяснили задержание Усика: «Двое мужчин были сняты с рейса и утратили статус пассажиров»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
происшествия
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoбокс
logoСергей Лапин
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усик − о первом бое с Фьюри: «Я многое узнал о Тайсоне, чего не было видно по телевизору»
511 сентября, 16:54
Усик − о реванше с Фьюри: «Готовим для нашего друга конфеты, будем угощать его вкусными тортиками»
1311 сентября, 13:31
Александр Усик посетит бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа (Майкл Бенсон)
131 августа, 17:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию»
143 минуты назад
Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»
сегодня, 08:48
В польской погранслужбе объяснили задержание Усика: «Двое мужчин были сняты с рейса и утратили статус пассажиров»
3сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 07:30
Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица (промоутер Андрей Василевский)
6вчера, 22:08
Усик – о задержании в аэропорту Кракова: «Произошло недопонимание»
88вчера, 21:51
Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова
52вчера, 21:14
МИД Украины выразит официальный протест Польше из-за задержания Александра Усика в аэропорту Кракова
7вчера, 21:08
Александра Усика задержали в аэропорту Кракова за превышение скорости (Baza)
2вчера, 21:00
Жена Усика – о задержании мужа в аэропорту Кракова: «Все хорошо! Ничего криминального»
7вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео