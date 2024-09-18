Усика сняли с рейса из-за «непригодного для полета состояния» (ESPN)
Александр Усик был снят с рейса в Польше из-за подозрительного состояния.
Как сообщает ESPN, сотрудники аэропорта в Кракове заподозрили, что Александр Усик и его тренер Сергей Лапин находятся в состоянии, которое не позволяет им лететь на самолете.
Усик пытался объяснить, что он и его тренер устали после 14-часовой поездки из Киева. Но из-за языкового барьера и поведения Усика сотрудниками аэропорта была вызвана служба безопасности.
В польской погранслужбе объяснили задержание Усика: «Двое мужчин были сняты с рейса и утратили статус пассажиров»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
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