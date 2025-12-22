  • Спортс
  • Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»
Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»

Руслан Пименов: возможно, «Спартак» поторопился с увольнением Станковича.

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов отреагировал на новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Црвены Звезды».

Напомним, Станкович ушел из «Спартака» 11 ноября. При сербском тренере команда заняла в Мир РПЛ 4 место в сезоне-2024/25.

– У «Спартака» и «Црвены Звезды» разный уровень. В Сербии Станковича очень уважают. Нормальное решение пригласить Деяна на пост главного тренера. В этой ситуации все логично.

– Но у Станковича не получилась карьера в России.

– Если бы его оставили на 4 матча, «Спартак» мог бы одержать победы в этих играх. В прошлом году осенью красно-белые выдали победную серию. Может, руководство «Спартака» поторопилось с увольнением Станковича. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5, – сказал Пименов.

Станкович ранее уже работал в «Црвене Звезде» с декабря 2019 по август 2022 года. При нем сербская команда три раза выиграла чемпионат страны и два раза Кубок.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЦрвена Звезда
logoРуслан Пименов
logoвысшая лига Сербия
