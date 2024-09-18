Шарль Каборе: «Зенит» не заслуживал чемпионства в прошлом сезоне. За титул в последних турах боролись «Краснодар» и «Динамо»
«Динамо» уже было чемпионом в своей истории, а «Краснодар» – новичок российского футбола. Я хотел, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат. У Галицкого большие амбиции, он много работает. Если бы «Краснодар» выиграл РПЛ, это был бы первый титул в истории клуба. Однако случилось так, что «Зенит» снова победил. Я не думаю, что «Зенит» заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне. За титул в последних турах боролись «Краснодар» и «Динамо». И «Краснодар» провел хороший прошлый сезон.
Что думаю о гегемонии «Зенита»? «Зенит» находится на другом уровне, потому что в «Зените» много иностранных игроков и много бразильцев. Уровень этой команды действительно высок. Поэтому каждый год мы смотрим на «Зенит» как на фаворита РПЛ. Но иногда бывают сюрпризы. В чемпионате должны быть какие-то неожиданные исходы, не должен один и тот же клуб всегда быть чемпионом. Другим ментально тяжело бороться только за второе место», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
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