Ямаль стал объектом 6% расистских и ксенофобных сообщений в соцсетях в ноябре. Вингера «Барсы» оскорбляли и сравнивали с животными после конфликта со сборной Испанией

Ямаль подвергался расизму и оскорблениям в соцсетях после ситуации в сборной.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал основным объектом расистских и оскорбительных высказываний болельщиков в испанских социальных сетях в ноябре.

Согласно данным Испанского центра мониторинга по вопросам расизма и ксенофобии (Oberaxe), на долю испанского футболиста пришлось 6% всех опубликованных в социальных сетях в ноябре сообщений, содержащих расистские высказывания, связанные со спортом.

Ямаль снова стал главной мишенью подобных нападок после того, как 11 ноября был исключен из состава сборной Испании после проведения процедуры для лечения болей в лобковой области без ведома Королевской испанской футбольной федерации. После этого в сети распространились многочисленные сообщения, сравнивающие 18-летнего игрока «Барселоны» с животными.

Согласно последнему ежемесячному отчету Oberaxe, общее количество расистских или ксенофобских сообщений, зарегистрированных в социальных сетях, достигло 779 198, из которых 39 054 были обнаружены в ноябре. 51% сообщений за ноябрь были удалены платформами.