Финляндия выделила 200 тысяч евро на изъятие у Ротенберга и Тимченко «Хельсинки Холла». Деньги пойдут на разработку закона (HS)
Финляндия выделила деньги на изъятие арены Романа Ротенберга в Хельсинки.
Правительство страны выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит экспроприировать «Хельсинки Холл», принадлежащий российским бизнесменам.
Сообщается, что Ротенберг и еще один владелец, Геннадий Тимченко, не согласились на добровольную продажу арены городу или частному лицу.
Городские власти указали сентябрь в качестве крайнего срока для переговоров. Если сделка не будет совершена, город приступит к изъятию в октябре.
«Мы понимаем, что в соответствии с действующим законом о выкупе процесс может оказаться довольно долгим по времени», – заявил представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла изданию Helsingin Sanomat.
У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)
Опубликовал: Максим Федер
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