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  • Финляндия выделила 200 тысяч евро на изъятие у Ротенберга и Тимченко «Хельсинки Холла». Деньги пойдут на разработку закона (HS)
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Финляндия выделила 200 тысяч евро на изъятие у Ротенберга и Тимченко «Хельсинки Холла». Деньги пойдут на разработку закона (HS)

Финляндия выделила деньги на изъятие арены Романа Ротенберга в Хельсинки.

Правительство страны выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит экспроприировать «Хельсинки Холл», принадлежащий российским бизнесменам.

Сообщается, что Ротенберг и еще один владелец, Геннадий Тимченко, не согласились на добровольную продажу арены городу или частному лицу.

Городские власти указали сентябрь в качестве крайнего срока для переговоров. Если сделка не будет совершена, город приступит к изъятию в октябре.

«Мы понимаем, что в соответствии с действующим законом о выкупе процесс может оказаться довольно долгим по времени», – заявил представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла изданию Helsingin Sanomat.

У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)

Опубликовал: Максим Федер
logoСКА
бизнес
logoКХЛ
logoГеннадий Тимченко
logoРоман Ротенберг
Хартвалл Арена
Политика
деньги
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