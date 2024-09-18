Финляндия выделила 200 тысяч евро на изъятие у Ротенберга и Тимченко «Хельсинки Холла». Деньги пойдут на разработку закона (HS)

Финляндия выделила деньги на изъятие арены Романа Ротенберга в Хельсинки.

Правительство страны выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит экспроприировать «Хельсинки Холл », принадлежащий российским бизнесменам.

Сообщается, что Ротенберг и еще один владелец, Геннадий Тимченко , не согласились на добровольную продажу арены городу или частному лицу.

Городские власти указали сентябрь в качестве крайнего срока для переговоров. Если сделка не будет совершена, город приступит к изъятию в октябре.

«Мы понимаем, что в соответствии с действующим законом о выкупе процесс может оказаться довольно долгим по времени», – заявил представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла изданию Helsingin Sanomat.

У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)