«Ростов» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ростов» примет «Оренбург» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

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