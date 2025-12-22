Черданцев о смерти Криса Ри: «Комментируя АПЛ, я с удовольствием рассказывал зрителям, что у «Мидлсбро» есть известный всему миру болельщик. Это музыкант вне жанров»

Георгий Черданцев посвятил публикацию смерти музыканта Крису Ри.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев высказался о смерти Криса Ри.

Британский музыкант скончался в возрасте 74 лет. Ри известен песнями The Road To Hell, Josephine, Looking For The Summer, The Blue Cafe, Driving Home for Christmas и другими.

«Сегодня умер Крис Ри. Безотносительно музыкальных вкусов, полагаю, с его творчеством так или иначе знаком любой, кто хоть мало-мальски интересуется гитарной музыкой. Тем более мужчины моего поколения, помнящие, что в ответственный момент нужно не ошибиться с саундтреком и включить девушке Криса Ри. Я, собственно, так и услышал впервые этого исполнителя. Где-то в начале 90-х. Правда, не я включал, а девушка.

А потом, спустя много лет, у меня в плейлисте, что бы с ним ни происходило, всегда остаются пара треков Криса Ри. Особенно «Джозефина». В разных интерпретациях. Недавно тут ехал в машине с молодежью. Играл мой плейлист. Пошла «Джозефина» в аранжировке лаунж. «Какая красивая вещица», – сказала молодежь.

А потом я узнал, что Крис Ри вообще-то итальянец. Ну как бы британец, но не совсем – сын итальянских иммигрантов. А потом я узнал, что Крис Ри фанат футбола (еще бы – итальянец, родившийся в Англии) и болеет за клуб родного города Мидлсбро. Который иногда играл в АПЛ, и в те времена, еще комментируя АПЛ, я с удовольствием рассказывал зрителям, что есть и у этого клуба известный всему миру болельщик – Крис Ри.

Есть такие музыканты, которые вне жанров. Они просто хорошие музыканты. Это, наверное, и называется талантом.

Конечно, я не могу сказать, что был фанатом Криса Ри, но когда 15 минут назад прочитал новость о том, что он умер, мне стало грустно… Что-то вспомнилось из того, давно ушедшего времени…» – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

«Мидлсбро», сейчас выступающий в Чемпионшипе, почтил память музыканта в соцсетях.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Криса Ри.

Икона Тиссайда. Покойся с миром, Крис ❤️», – говорится в сообщении «Мидлсбро ».