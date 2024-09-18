«На вопросы по Zoom не отвечаю – не знаю, с кем разговариваю. Это не пандемия, когда люди не могут прийти». Ларионов на пресс-конференции после 4:5 с «Северсталью»
Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи.
«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи.
«На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», – сказал Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Северстали» Вконтакте
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