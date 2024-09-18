«На вопросы по Zoom не отвечаю – не знаю, с кем разговариваю. Это не пандемия, когда люди не могут прийти». Ларионов на пресс-конференции после 4:5 с «Северсталью»

Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи.

«Северсталь » дома обыграла «Торпедо » (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи.

«На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», – сказал Игорь Ларионов .