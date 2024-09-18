Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» – «Факел». Встреча пройдет 21 сентября в Петербурге
Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» – «Факел».
Российский поп-исполнитель споет на «Газпром Арене» в рамках Winline Show. В программе, помимо прочего, заявляется «грандиозная церемония открытия матча».
«Перед матчем на главной сцене «Газпром Арене» в рамках Winline Show пройдет выступление одного из главных артистов российской эстрады, неподражаемого Димы Билана. Певец исполнит композиции из актуального репертуара и легендарные хиты, знакомые каждому», – сказано в сообщении «Зенита».
Встреча 9-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 21 сентября. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков за 8 матчей. «Факел» расположился на 15-й строчке, имея 5 баллов.
Изображение: t.me/fczenit/20563
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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