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  • Кунде о забастовке игроков: «Придет время объявить ее – это единственный способ заставить власти прислушаться к нам. 70 матчей за сезон – это безумие»
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Кунде о забастовке игроков: «Придет время объявить ее – это единственный способ заставить власти прислушаться к нам. 70 матчей за сезон – это безумие»

Жюль Кунде солидарен с Родри в вопросе о забастовке игроков.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании допустил, что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

«Игроки и тренеры говорят об этом... Придет время объявить забастовку, потому что это единственный способ заставить людей, которые принимают решения, прислушаться к нам. Травм становится все больше, а времени на отдых остается все меньше. Когда играешь на клубном чемпионате мира, матчей становится еще больше, времени на отдых еще меньше. 70 матчей за сезон. Это безумие.

Изменений не произошло потому, что нам не хватает организованности. В различных странах есть профсоюзы. Я помню, что во Франции есть сильный профсоюз. Но нам не хватает организованности, чтобы выступить единым фронтом. Эффективность будет выше, если инициатива будет исходить от единой организации, объединяющей множество игроков. Мы должны это обсудить и организовать», – сказал защитник «Барселоны». 

Тебас о словах Родри про забастовку из-за календаря: «Поддерживаю. Дело не только в здоровье 70 топ-игроков, но и в балансе отрасли. У одних будет 6 Ferrari вместо 5, а у других пострадают семьи»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛа Лига
календарь
logoРодри
logoЖюль Кунде
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