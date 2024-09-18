«Рома» объявила о назначении Юрича после отставки де Росси. Контракт – до конца сезона
Иван Юрич возглавил «Рому».
Римский клуб объявил о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. Он сменил Даниэле де Росси, который был уволен сегодня.
Контракт Юрича рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что он будет содержать опцию продления в случае попадания римлян в Лигу чемпионов по итогам сезона.
У «Ромы» нет побед в 4 матчах сезона. Команда занимает 16-е место в Серии А, имея 3 балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ромы»
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