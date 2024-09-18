«Рома» объявила о назначении Юрича после отставки де Росси. Контракт – до конца сезона

Иван Юрич возглавил «Рому».

Римский клуб объявил о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. Он сменил Даниэле де Росси, который был уволен сегодня.

Контракт Юрича рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось , что он будет содержать опцию продления в случае попадания римлян в Лигу чемпионов по итогам сезона.

У «Ромы» нет побед в 4 матчах сезона. Команда занимает 16-е место в Серии А, имея 3 балла.