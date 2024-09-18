«Нет разумной причины, по которой женщины не должны играть на тех же стадионах, что мужчины. Женский футбол заслуживает этого». Тренер женского «Спортинга» о матче с «Реалом» на стадионе 2-й команды

Мариана Кабрал заявила, что женщины должны играть на одних стадионах с мужчинами.

Ранее по результатам жеребьевки 2-го тура женской Лиги чемпионов стало известно, что «Спортинг», возглавляемый Кабрал, примет «Реал ». Матч состоится не на домашнем стадионе основной мужской команды, а на стадионе Аурелио Перейры в Алькошете, где выступает вторая команда.

«Что я могу сказать, так это то, что считаю, что в 2024 году не существует разумной причины, по которой женские команды не должны играть на тех же стадионах, что и мужские. Я думаю, это должно случиться.

Женский футбол заслуживает этого, мы хотим, чтобы он рос, таково наше желание», – сказала тренер женского «Спортинга ».