Роднина об алкоголе на стадионах: «Если водку продавать начнут, это будет приговор российскому футболу. Это будет означать, что как вид спорта он никого уже заинтересовать не может»

Роднина об алкоголе на стадионах: если начнут водку продавать, это будет приговор.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении продажи алкоголя на стадионах.
«Начинали обсуждение с пива, теперь перешли на водку. Плохая динамика в российском футболе, судя по всему.
Если на стадионах начнут продавать водку, это будет приговор нашему футболу. Это будет означать, что как вид спорта он уже никого заинтересовать не может, чтобы прийти на стадион», – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
