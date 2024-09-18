«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Онлайн-трансляция начнется в 21:15

«Динамо» Махачкала примет «Динамо» Москва в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России