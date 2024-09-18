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  • Сетьен заявил, что «Барса» еще не рассчиталась с ним: «Они хотели, чтобы я простил долг, но я не сделал этого. Крайний срок – в конце месяца»
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Сетьен заявил, что «Барса» еще не рассчиталась с ним: «Они хотели, чтобы я простил долг, но я не сделал этого. Крайний срок – в конце месяца»

Кике Сетьен заявил что «Барселона» по-прежнему не погасла долг перед ним.

Сетьен возглавлял «Барселону» с января по август 2020 года.

«Есть крайний срок, который истекает в конце месяца. Я предоставил им определенные сроки. Когда Лапорта пришел [на пост президента «Барселоны»], мы пообщались.

Это правда, что они ждали до момента, когда до суда оставалось пять дней – тогда они позвонили мне, и я сказал им, что могу предоставить им сроки, я не возражал.

Они хотели, чтобы я простил им долг, но я, очевидно, не сделал этого», – сказал Сетьен в эфире El Larguero.

После работы в «Барсе» нужна реабилитация. Доказано Гвардиолой, Энрике, Вальверде, Сетьеном и Куманом

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoКике Сетьен
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