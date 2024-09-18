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Шоу Загитовой «Хранители времени» не покажут во время саммита БРИКС

Шоу Алины Загитовой «Хранители времени» не покажут на саммите БРИКС.

Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Премьера шоу состоялась 29 августа в Казани. После шоу Загитова выразила надежду на то, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов даст ей возможность представить шоу во время саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

«Это шоу задумывалось как подарок населению ко Дню Республики, причем это было как социальное, так и коммерческое шоу. Оно получило признание, все зрители остались довольны.

Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно.

Но в целом этот продукт можно тиражировать, потому что не все это увидели. Мы с Алиной в контакте, все руководство республики осталось довольно продуктом.

Мы дали толчок, все в ее руках, можно делать коммерчески успешный продукт, либо развивая это шоу, либо создавая новое, и гастролировать по всей стране», – сказал Леонов.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовала: Мария Величко
Источник: &laquo;Р-Спорт&raquo;
Владимир Леонов
Политика
logoАлина Загитова
Р-Спорт
ледовые шоу
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