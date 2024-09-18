Шоу Загитовой «Хранители времени» не покажут во время саммита БРИКС
Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Премьера шоу состоялась 29 августа в Казани. После шоу Загитова выразила надежду на то, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов даст ей возможность представить шоу во время саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
«Это шоу задумывалось как подарок населению ко Дню Республики, причем это было как социальное, так и коммерческое шоу. Оно получило признание, все зрители остались довольны.
Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно.
Но в целом этот продукт можно тиражировать, потому что не все это увидели. Мы с Алиной в контакте, все руководство республики осталось довольно продуктом.
Мы дали толчок, все в ее руках, можно делать коммерчески успешный продукт, либо развивая это шоу, либо создавая новое, и гастролировать по всей стране», – сказал Леонов.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
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