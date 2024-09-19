Миранчук забил 1-й гол в МЛС – в 4-м матче: сравнял на 84-й дальним ударом против «Интер Майами»
Алексей Миранчук забил первый гол в МЛС.
Хавбек «Атланта Юнайтед» сравнял счет на 84-й минуте матча с «Интер Майами» (2:2), поразив верхний угол ворот дальним ударом с угла штрафной площади.
Россиянин отличился в 4-й игре в лиге. Подробнее его статистика – здесь.
Сегодня Миранчук провел на поле весь матч, нанеся 4 удара по воротам (1 – в створ), сделав 32 точные передачи (78%) и 2 кросса, показатель xG – 0,25.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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