Миранчук забил 1-й гол в МЛС – в 4-м матче: сравнял на 84-й дальним ударом против «Интер Майами»

Алексей Миранчук забил первый гол в МЛС.

Хавбек «Атланта Юнайтед » сравнял счет на 84-й минуте матча с «Интер Майами » (2:2), поразив верхний угол ворот дальним ударом с угла штрафной площади.

Россиянин отличился в 4-й игре в лиге. Подробнее его статистика – здесь .

Сегодня Миранчук провел на поле весь матч, нанеся 4 удара по воротам (1 – в створ), сделав 32 точные передачи (78%) и 2 кросса, показатель xG – 0,25.