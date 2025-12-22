Невилл об «МЮ»: «Аморим изменил систему в последних двух матчах – хорошо, что он приспосабливается к ситуации. «Юнайтед» все еще может закончить сезон в топ-5»

Гари Невилл: «МЮ» может завершить сезон в первой пятерке.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил Рубена Аморима за гибкость подхода в последних матчах.

Вчера «МЮ» уступил «Астон Вилле » (1:2) в матче 17-го тура АПЛ .

«Мне показалось, что они провели действительно хороший матч, но детали при двух [пропущенных] голах дорого им обошлись. Так будет продолжаться, пока у них нет таких игроков, как Харри Магуайр и Маттейс де Лигт , у них нет игроков, которые сделали бы их намного сильнее.

В последних двух матчах я заметил несколько вещей. Во-первых, тренер изменился. Очевидно, система, которую, по его словам, он никогда не изменит, – три центральных защитника, двое в полузащите, два крайних защитника и три нападающих – в последних двух матчах была отброшена за ненадобностью. Я рад, что тренер приспосабливается к ситуации, сложившейся в связи с Кубком африканских наций, но я думаю, что есть кое-что, из-за чего он не смог продолжить играть так же, как с «Вест Хэмом» и «Эвертоном». Это могло бы создать тренеру проблемы.

Многое из того, что мы видели в матчах с «Борнмутом » и «Виллой », поможет тренеру сохранить работу и позволит ему что-то построить. «Манчестер Юнайтед » все еще может закончить сезон в первой пятерке, и за последние три недели они три или четыре раза упустили возможность туда попасть, но если они смогут остаться в такой форме после возвращения игроков с Кубка Африки, они смогут чего-то добиться. Рубен Аморим должен сохранить тот же подход, что и в последние пять-шесть дней. Система была доработана, более чем доработана, и я думаю, что Маунт, Кунья, Бруну , Шешко, Мбемо и Диалло – возможно, четверо или пятеро из них – доставят многим командам массу проблем», – сказал Невилл.