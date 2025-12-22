Фанат «Ливерпуля», оскорблявший Семеньо на расовой почве, не признал вину. Судебное разбирательство пройдет 22 апреля с участием вингера «Борнмута»
Болельщик «Ливерпуля», обвиненный в оскорблении Энтойна Семеньо на матче в августе, не признал себя виновным.
Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4), судья приостановил игру на 29-й минуте. Сообщалось, что это сделал 47-летний болельщик «красных» в инвалидной коляске, его выдворили с «Энфилда».
16 августа полиция арестовала фаната. Позднее его отпустили под залог с запретом появляться на всех футбольных стадионах Великобритании. Кроме того, мужчине поставили условие, что он не будет напрямую или косвенно контактировать с Семеньо.
Как сообщает Sky Sports, Марк Моган из Ливерпуля не признал себя виновным в предполагаемых расистских оскорблениях. Присутствовавший лично в рамках процесса болельщик лишь подтвердил свое имя и адрес.
Дальнейшее судебное разбирательство назначено на 22 апреля следующего года. Ожидается, что Семеньо будет присутствовать на заседании, как стало известно в понедельник в Ливерпульском магистратском суде.