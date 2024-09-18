МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Интер Майами» Месси
«Атланта Юнайтед» примет «Интер Майами» в матче МЛС.
За «Атланту» выступает хавбек сборной России Алексей Миранчук, а за «Интер Майами» – экс-игроки «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
МЛС
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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