Глушенков о Европе: «В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь не поеду, бороться за выживание неинтересно. Смысл выходить и думать: «Сейчас опять проиграем»? Зачем это надо?»
– Я общался летом 2023 года с твоим агентом, и он сказал, что ты точно готов для Европы: «Я знаю, что у него все получится в Европе, особенно в Испании». Когда ты был в «Локомотиве», у тебя были понятные отступные в 6 млн евро, ты мог легко рассчитывать на испанский, на европейский вариант.
– Ну предложений же не было. Я думаю, мы рассматривали бы, но я, по-моему, уже говорил, что в условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь я не поеду.
– Почему?
– Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и думать: «Сейчас опять проиграем» или еще что-нибудь, ну а смысл? Зачем это надо?
– А в «Жирону» условную?
– Это случайно не как «Лестер»? Который сезон выдал и все?
– Это клуб системы «Манчестер Сити», там одна структура. Это клуб, который попал в Лигу чемпионов. Они выгодно продают игроков в разные топ-клубы.
– Ну «Лестер» же тоже попал так же в Лигу чемпионов, а сейчас где он?
– Окей, ты поехал бы в условный «Реал Сосьедад»?
– Наверное, да, – сказал нападающий «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.
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