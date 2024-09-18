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«Аль-Наср» Роналду объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Стефано Пиоли возглавил команду Криштиану Роналду.

Саудовский «Аль-Наср» объявил о назначении 58-летнего специалиста на пост главного тренера. Он сменил Луиша Каштру, который был уволен вчера. 

После 3 первых туров чемпионата-2024/25 «Аль-Наср» набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

Последним клубом Пиоли был «Милан», который он возглавлял с 2019 по 2024 год. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Насра»
logoКриштиану Роналду
logoСтефано Пиоли
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛуиш Каштру
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