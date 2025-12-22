Директор «Баварии» Эберль описал Кейна: «Голы, голы, голы. Трех слов недостаточно – он футболист мирового класса, способный изменить ход игры»

Директор «Баварии» Эберль описал Кейна тремя словами: голы, голы, голы.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль назвал главные качества форварда команды Харри Кейна .

«Если бы мне нужно было описать Харри Кейна тремя словами, я бы ответил: голы, голы, голы.

Нам невероятно повезло видеть его каждый день в «Баварии». Трех слов недостаточно, но если бы мне пришлось сузить описание: приземленный; игрок мирового класса; футболист, способный изменить ход игры – и все это действует на всех уровнях», – сказал Эберль.