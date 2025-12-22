  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Баварии» Эберль описал Кейна: «Голы, голы, голы. Трех слов недостаточно – он футболист мирового класса, способный изменить ход игры»
1

Директор «Баварии» Эберль описал Кейна: «Голы, голы, голы. Трех слов недостаточно – он футболист мирового класса, способный изменить ход игры»

Директор «Баварии» Эберль описал Кейна тремя словами: голы, голы, голы.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль назвал главные качества форварда команды Харри Кейна.

«Если бы мне нужно было описать Харри Кейна тремя словами, я бы ответил: голы, голы, голы.

Нам невероятно повезло видеть его каждый день в «Баварии». Трех слов недостаточно, но если бы мне пришлось сузить описание: приземленный; игрок мирового класса; футболист, способный изменить ход игры – и все это действует на всех уровнях», – сказал Эберль.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46483 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
Макс Эберль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
вчера, 18:31
Кейн признан человеком года по версии Kicker: «Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда»
вчера, 16:16
Главные новости
Черданцев о смерти Криса Ри: «Комментируя АПЛ, я с удовольствием рассказывал зрителям, что у «Мидлсбро» есть известный всему миру болельщик. Это музыкант вне жанров»
21 минуту назад
Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года
24 минуты назад
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
32 минуты назад
😴 Провожаем российский футбол в спячку. Насколько внимательно вы следили за FONBET Кубком России?
44 минуты назадТесты и игры
«Бавария» лидировала в Бундеслиге во всех 34 турах календарного года – это рекорд чемпионата Германии
50 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Аморим изменил систему в последних двух матчах – хорошо, что он приспосабливается к ситуации. «Юнайтед» все еще может закончить сезон в топ-5»
сегодня, 17:39
Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
сегодня, 17:10
Ямаль стал объектом 6% расистских и ксенофобных сообщений в соцсетях в ноябре. Вингера «Барсы» оскорбляли и сравнивали с животными после конфликта со сборной Испанией
сегодня, 17:08
Кубок Африки. ЮАР играет с Анголой, Египет против Зимбабве, Мали и Замбия сыграли вничью
сегодня, 17:02Live
Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»
сегодня, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Лион» арендует Эндрика у «Реала» до июня за 1 млн евро без права выкупа (L’Equipe)
2 минуты назад
Зиркзе нравится проект «Ромы», но «МЮ» пока не одобрил трансфер. Форвардом интересуются и другие клубы (Флориан Плеттенберг)
5 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
34 минуты назадLive
Фанат «Ливерпуля», оскорблявший Семеньо на расовой почве, не признал вину. Судебное разбирательство пройдет 22 апреля с участием вингера «Борнмута»
39 минут назад
Руни о гонке в АПЛ: «Не стоит списывать «Ливерпуль» со счетов, они могут включиться в борьбу. Победят «Арсенал» или «Ман Сити», думаю»
сегодня, 17:40
«Спартак» и ЦСКА не рассматривают хавбека «Рубина» Иву (Иван Карпов)
сегодня, 17:19
«Локомотив» провел новогодний турнир по фиджитал-футболу для школьников
сегодня, 17:11Киберспорт
Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»
сегодня, 16:52
Неймара прооперировали в связи с травмой мениска
сегодня, 16:50
Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»
сегодня, 16:10