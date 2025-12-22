  • Спортс
  Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)

Мадридцы одержали три победы подряд – над «Алавесом» (2:1) и «Севильей» (2:0) в Ла Лиге и над «Талаверой» (3:2) в Кубке Испании.

По информации The Athletic, Хаби Алонсо и его штаб считают, что победы в последних матчах позволили им выиграть время, и надеются, что рождественская пауза поможет наладить ситуацию. По мнению тренеров «Реала», одной из причин спада команды является усталость и нехватка глубины состава на фоне травм.

Отмечается, что руководство «Реала» вряд ли пойдет на радикальные решения в период рождественских праздников, однако положение Алонсо в клубе остается под пристальным вниманием. Выступление в Суперкубке Испании должно показать, какого реального прогресса удалось достичь.

В первом матче после перерыва «Реал» сыграет с «Бетисом». В полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» встретятся с «Атлетико».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
