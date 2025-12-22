Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
Тренерский штаб «Реала» считает, что выиграл время благодаря результатам последних матчей.
Мадридцы одержали три победы подряд – над «Алавесом» (2:1) и «Севильей» (2:0) в Ла Лиге и над «Талаверой» (3:2) в Кубке Испании.
По информации The Athletic, Хаби Алонсо и его штаб считают, что победы в последних матчах позволили им выиграть время, и надеются, что рождественская пауза поможет наладить ситуацию. По мнению тренеров «Реала», одной из причин спада команды является усталость и нехватка глубины состава на фоне травм.
Отмечается, что руководство «Реала» вряд ли пойдет на радикальные решения в период рождественских праздников, однако положение Алонсо в клубе остается под пристальным вниманием. Выступление в Суперкубке Испании должно показать, какого реального прогресса удалось достичь.
В первом матче после перерыва «Реал» сыграет с «Бетисом». В полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» встретятся с «Атлетико».