10

Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года

Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года.

Экс-полузащитник «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» Рафинья Алькантара объявил о завершении карьеры.

«После некоторого времени вне поля и долгого восстановления пришло время сообщить кое-что важное. Я принял решение завершить карьеру.

Чуть более года назад я получил травму колена, которая, к сожалению, не позволяет мне снова выступать на самом высоком уровне. Смириться с этим было трудно. Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню, и я понимаю, что уже не могу посвящать себя ему так же, как и всегда.

Последние 20 лет футбол был частью моей повседневности, моей движущей силой. Сегодня начинается новый этап, без этого трепета от соревнований, но полный причин улыбаться. Спасибо моей семье за то, что всегда были рядом. Спасибо всем за любовь и поддержку. Спасибо футболу за то, что сделал меня тем, кем я являюсь. До новых встреч», – сказал Рафинья в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Рафинья Алькантара является воспитанником «Барселоны», в составе каталонского клуба он трижды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. В течение карьеры хавбек также выступал за «Сельту», «ПСЖ», «Интер» и «Реал Сосьедад», а также стал олимпийским чемпионом со сборной Бразилии в 2016 году. Последним клубом в карьере 32-летнего Алькантары был катарский «Аль-Араби».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46484 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: игстаграм Рафиньи Алькантары
