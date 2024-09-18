Лига чемпионов. «Ман Сити» против «Интера», «ПСЖ» Сафонова примет «Жирону», «Шахтер» в гостях у «Болоньи»

Сегодня пройдут очередные матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

В среду «Болонья » примет «Шахтер », «ПСЖ » Матвея Сафонова сыграет с «Жироной», «Манчестер Сити » будет противостоять «Интеру ».

Лига чемпионов

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Мегапревью ЛЧ на 36 команд. Важное о каждой