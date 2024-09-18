Лига чемпионов. «Ман Сити» против «Интера», «ПСЖ» Сафонова примет «Жирону», «Шахтер» в гостях у «Болоньи»
Сегодня пройдут очередные матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
В среду «Болонья» примет «Шахтер», «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет с «Жироной», «Манчестер Сити» будет противостоять «Интеру».
1-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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