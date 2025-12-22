Неймара прооперировали в связи с травмой мениска
Неймара прооперировали после травмы колена.
Нападающий «Сантоса» Неймар перенес операцию на колене.
Бразилец играл с травмой в концовке сезона чемпионата Бразилии – он получил повреждение мениска левого колена в конце ноября. «Сантос» сохранил место в бразильской Серии А на следующий сезон.
Сегодня утром Неймар перенес артроскопию, сообщает пресс-служба «Сантоса». Операция прошла успешно, и в ближайшее время форвард начнет процесс восстановления.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Сантоса»
