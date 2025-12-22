3

Неймара прооперировали в связи с травмой мениска

Неймара прооперировали после травмы колена.

Нападающий «Сантоса» Неймар перенес операцию на колене.

Бразилец играл с травмой в концовке сезона чемпионата Бразилии – он получил повреждение мениска левого колена в конце ноября. «Сантос» сохранил место в бразильской Серии А на следующий сезон.

Сегодня утром Неймар перенес артроскопию, сообщает пресс-служба «Сантоса». Операция прошла успешно, и в ближайшее время форвард начнет процесс восстановления.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46153 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Сантоса»
logoНеймар
logoСантос
logoЗдоровье
logoвысшая лига Бразилия
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
вчера, 10:10
Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры – на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»
17 декабря, 16:43
Тиаго Силва о Неймаре: «Люди навесили на него ярлык и обсуждают только прошлые скандалы. Хотя сейчас он почти не выходит из дома. Его оценивают несправедливо»
13 декабря, 12:04
Главные новости
Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
2 минуты назад
Кубок Африки. ЮАР играет с Анголой, Египет против Зимбабве, Мали и Замбия сыграли вничью
10 минут назадLive
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 15:30
Роднина об алкоголе на стадионах: «Если водку продавать начнут, это будет приговор российскому футболу. Это будет означать, что как вид спорта он никого уже заинтересовать не может»
41 минуту назад
Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»
54 минуты назад
«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации
сегодня, 16:01
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Станкович дома, в окружении высококлассных профессионалов – будет гораздо легче показать все, на что он способен, чем в «Спартаке». Не все зависит от тренера»
сегодня, 15:27
Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: «Вовремя соскочил. Это буря в стакане, и ты должен сам справиться»
сегодня, 15:04
Агент Батракова: «Ла Лига и Серия А – эти варианты в приоритете. Выходящие на нас посредники часто называют одни и те же клубы»
сегодня, 15:01
Винисиус признает, что играет не очень хорошо, но вингер чувствует, что его выделяют из общей массы футболистов, когда у «Реала» мало что получается (The Athletic)
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» провел новогодний турнир по фиджитал-футболу для школьников
1 минуту назадКиберспорт
Ямаль стал объектом 6% расистских и ксенофобных сообщений в соцсетях в ноябре. Вингера «Барсы» оскорбляли и сравнивали с животными после конфликта со сборной Испанией
4 минуты назад
Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»
20 минут назад
Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»
34 минуты назад
Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»
сегодня, 16:10
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 16:01Live
Виктор Гусев о Карпине: «Я вздрогнул, когда он сказал: «Обещаю, что «Динамо» не вылетит». Дожили, ничего себе. Совместительство плохо отразилось на команде»
сегодня, 15:39
Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
сегодня, 15:14
Гари Линекер: «Дьокереш не в одной лиге с Холандом. Эрлинг может стать решающим фактором в противостоянии «Ман Сити» и «Арсенала»
сегодня, 14:31
«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме
сегодня, 14:18