Тебас о словах Родри про забастовку из-за календаря: «Поддерживаю. Дело не только в здоровье 70 топ-игроков, но и в балансе отрасли. У одних будет 6 Ferrari вместо 5, а у других пострадают семьи»

Хавьер Тебас поддержал жалобы Родри на загруженный календарь.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании допустил , что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

«Они [ФИФА] хотят, чтобы чемпионаты, в которых играет 20 клубов, пошли на сокращение, и мы не согласны на это.

У топ-игроков вместо пяти автомобилей Ferrari будет 6, а вместо шести домов – восемь. Все закончится судебным разбирательством, потому что так дальше не может продолжаться.

Я поддерживаю возможную забастовку, о которой говорил Родри , потому что это не просто забастовка.

Проблема не только в состоянии здоровья этих 70 игроков, но еще и в балансе отрасли. У одних пострадает здоровье, а у других – семьи», – сказал президент Ла Лиги.