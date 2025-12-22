  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»
16

Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»

«Зенит» выложил видеоролик к Новому году с романтической историей болельщика.

«Зенит» представил новогодний видеоролик под названием «Любите! «Зенит».

«Праздничное видео петербургского клуба – это романтическая история, которая случается в самый канун наступающего 2026 года. 
 
В ролике представлена история болельщика Миши, который привык отмечать главный праздник зимы в зенитовском баре и намерен сделать это снова, однако у его супруги Оли на этот вечер оказываются совсем другие планы. На помощь главному герою приходят футболисты сине-бело-голубых, с их помощью Миша начинает понимать, что в жизни – самое главное. 
   
В съемках, которые проходили в баре «СБГ-25», приняли участие главный Сергей Семак, Нино, Вендел, Александр Ерохин, Страхиня Эракович и Ваня Дркушич, а также Синегривый лев, Львица и болельщики клуба. Роль рассказчика исполнил Константин Хабенский, авторами музыкального сопровождения выступили Женя Трофимов и Роман Рудыко», – говорится в анонсе ролика.

В начале видео главный герой Миша, сидя в баре, жалуется: «Представляете, заказал подарок, они там на складе в Краснодаре что-то перепутали, в итоге серебро прислали. Интересно, что бы Сергей Богданович на это сказал».

В баре появляется Семак, который говорит: «Все серии рано или поздно заканчиваются».

«Главное – поскорее начать новую», – заключает болельщик.

Напомним, в прошлом сезоне золото Мир РПЛ впервые завоевал «Краснодар», прервавший шестилетнюю чемпионскую серию «Зенита».

Затем он продолжает рассказ об отношениях с женой. В его словах можно найти отсылки к матчам со «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Хотя, вот знаешь, по дому всегда помогаю.

Я еще мясо так готовлю... Фантастически. Правда, вот крылышки пару раз пригорели», – говорит Миша.

В конце ролика рассказчик Хабенский делает вывод: «Много всякого было в этом году: и хорошего, и не очень. Но главное остается неизменным. Главное – это семья».

На этих Ольга приезжает в бар и дарит Мише шапку-ушанку в цветах «Зенита». Герои смеются и обнимаются, встречая Новый год.

В заключительной сцене они садятся в машину, где Миша дарит жене сережки в виде двух звездочек.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46152 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
болельщики
logoНино
logoВендел
logoКрылья Советов
соцсети
logoВанья Дркушич
logoАлександр Ерохин
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
2 минуты назад
Кубок Африки. ЮАР играет с Анголой, Египет против Зимбабве, Мали и Замбия сыграли вничью
10 минут назадLive
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 15:30
Роднина об алкоголе на стадионах: «Если водку продавать начнут, это будет приговор российскому футболу. Это будет означать, что как вид спорта он никого уже заинтересовать не может»
41 минуту назад
Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»
54 минуты назад
«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации
сегодня, 16:01
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Станкович дома, в окружении высококлассных профессионалов – будет гораздо легче показать все, на что он способен, чем в «Спартаке». Не все зависит от тренера»
сегодня, 15:27
Гаджиев принимал антидепрессанты в 90-е: «Вовремя соскочил. Это буря в стакане, и ты должен сам справиться»
сегодня, 15:04
Агент Батракова: «Ла Лига и Серия А – эти варианты в приоритете. Выходящие на нас посредники часто называют одни и те же клубы»
сегодня, 15:01
Винисиус признает, что играет не очень хорошо, но вингер чувствует, что его выделяют из общей массы футболистов, когда у «Реала» мало что получается (The Athletic)
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» провел новогодний турнир по фиджитал-футболу для школьников
1 минуту назадКиберспорт
Ямаль стал объектом 6% расистских и ксенофобных сообщений в соцсетях в ноябре. Вингера «Барсы» оскорбляли и сравнивали с животными после конфликта со сборной Испанией
4 минуты назад
Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»
20 минут назад
Неймара прооперировали в связи с травмой мениска
22 минуты назад
Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»
сегодня, 16:10
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 16:01Live
Виктор Гусев о Карпине: «Я вздрогнул, когда он сказал: «Обещаю, что «Динамо» не вылетит». Дожили, ничего себе. Совместительство плохо отразилось на команде»
сегодня, 15:39
Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
сегодня, 15:14
Гари Линекер: «Дьокереш не в одной лиге с Холандом. Эрлинг может стать решающим фактором в противостоянии «Ман Сити» и «Арсенала»
сегодня, 14:31
«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме
сегодня, 14:18