Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»
«Зенит» представил новогодний видеоролик под названием «Любите! «Зенит».
«Праздничное видео петербургского клуба – это романтическая история, которая случается в самый канун наступающего 2026 года.
В ролике представлена история болельщика Миши, который привык отмечать главный праздник зимы в зенитовском баре и намерен сделать это снова, однако у его супруги Оли на этот вечер оказываются совсем другие планы. На помощь главному герою приходят футболисты сине-бело-голубых, с их помощью Миша начинает понимать, что в жизни – самое главное.
В съемках, которые проходили в баре «СБГ-25», приняли участие главный Сергей Семак, Нино, Вендел, Александр Ерохин, Страхиня Эракович и Ваня Дркушич, а также Синегривый лев, Львица и болельщики клуба. Роль рассказчика исполнил Константин Хабенский, авторами музыкального сопровождения выступили Женя Трофимов и Роман Рудыко», – говорится в анонсе ролика.
В начале видео главный герой Миша, сидя в баре, жалуется: «Представляете, заказал подарок, они там на складе в Краснодаре что-то перепутали, в итоге серебро прислали. Интересно, что бы Сергей Богданович на это сказал».
В баре появляется Семак, который говорит: «Все серии рано или поздно заканчиваются».
«Главное – поскорее начать новую», – заключает болельщик.
Напомним, в прошлом сезоне золото Мир РПЛ впервые завоевал «Краснодар», прервавший шестилетнюю чемпионскую серию «Зенита».
Затем он продолжает рассказ об отношениях с женой. В его словах можно найти отсылки к матчам со «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«Хотя, вот знаешь, по дому всегда помогаю.
Я еще мясо так готовлю... Фантастически. Правда, вот крылышки пару раз пригорели», – говорит Миша.
В конце ролика рассказчик Хабенский делает вывод: «Много всякого было в этом году: и хорошего, и не очень. Но главное остается неизменным. Главное – это семья».
На этих Ольга приезжает в бар и дарит Мише шапку-ушанку в цветах «Зенита». Герои смеются и обнимаются, встречая Новый год.
В заключительной сцене они садятся в машину, где Миша дарит жене сережки в виде двух звездочек.