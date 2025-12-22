Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»

«Зенит» выложил видеоролик к Новому году с романтической историей болельщика.

«Зенит » представил новогодний видеоролик под названием «Любите! «Зенит».

«Праздничное видео петербургского клуба – это романтическая история, которая случается в самый канун наступающего 2026 года.



В ролике представлена история болельщика Миши, который привык отмечать главный праздник зимы в зенитовском баре и намерен сделать это снова, однако у его супруги Оли на этот вечер оказываются совсем другие планы. На помощь главному герою приходят футболисты сине-бело-голубых, с их помощью Миша начинает понимать, что в жизни – самое главное.



В съемках, которые проходили в баре «СБГ-25», приняли участие главный Сергей Семак , Нино, Вендел , Александр Ерохин , Страхиня Эракович и Ваня Дркушич , а также Синегривый лев, Львица и болельщики клуба. Роль рассказчика исполнил Константин Хабенский, авторами музыкального сопровождения выступили Женя Трофимов и Роман Рудыко», – говорится в анонсе ролика.

В начале видео главный герой Миша, сидя в баре, жалуется: «Представляете, заказал подарок, они там на складе в Краснодаре что-то перепутали, в итоге серебро прислали. Интересно, что бы Сергей Богданович на это сказал».

В баре появляется Семак, который говорит: «Все серии рано или поздно заканчиваются».

«Главное – поскорее начать новую», – заключает болельщик.

Напомним, в прошлом сезоне золото Мир РПЛ впервые завоевал «Краснодар», прервавший шестилетнюю чемпионскую серию «Зенита».

Затем он продолжает рассказ об отношениях с женой. В его словах можно найти отсылки к матчам со «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Хотя, вот знаешь, по дому всегда помогаю.

Я еще мясо так готовлю... Фантастически. Правда, вот крылышки пару раз пригорели», – говорит Миша.

В конце ролика рассказчик Хабенский делает вывод: «Много всякого было в этом году: и хорошего, и не очень. Но главное остается неизменным. Главное – это семья».

На этих Ольга приезжает в бар и дарит Мише шапку-ушанку в цветах «Зенита». Герои смеются и обнимаются, встречая Новый год.

В заключительной сцене они садятся в машину, где Миша дарит жене сережки в виде двух звездочек.