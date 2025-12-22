«Спартак» и ЦСКА не рассматривают хавбека «Рубина» Иву (Иван Карпов)

«Спартак» и ЦСКА не рассматривают Угочукву Иву.

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву не перейдет в «Спартак » или ЦСКА.

Ранее Metaratings сообщил , что оба московских клуба заинтересованы в трансфере 26-летнего игрока.

Эту информацию опроверг инсайдер Иван Карпов .

«Ни ЦСКА, ни «Спартак» не заинтересованы в Иву из «Рубина »: лютый фейк», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

В этом сезоне Иву провел 14 матчей в Мир РПЛ, сделав 3 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .