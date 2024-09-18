Константин Генич: «Любой матч РПЛ сродни оргазму для меня. Тащусь, есть сексуальные удары, передачи – действия игроков могут вызывать у меня эмоциональные стоны»

Константин Генич объяснил эмоциональную реакцию во время матча «Химки» – ЦСКА.

Матч 7-го тура Мир РПЛ закончился победой армейцев со счетом 2:0. В ходе работы на матче комментатор периодически издавал звуки, похожи на стоны.

– Для меня любой матч РПЛ сродни оргазму. Есть сексуальные ставки, сексуальные удары, передачи. А есть сексуальный футбол.

Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков в российском чемпионате могут вызывать у меня эмоциональные стоны.

– Что там, в том матче, было такого, что вызвало подобную реакцию?

– Шикарные передачи Давилы . Теперь будем по ним скучать. Передача Дани Кругового внешней.

– Последним амбассадором сексуального футбола в РПЛ был Руд Гуллит.

– Хорошо. Я готов дальше нести это сексуальное знамя в РПЛ – знамя красивого, яркого и эмоционального футбола, – заявил комментатор «Матч ТВ ».