Константин Генич: «Любой матч РПЛ сродни оргазму для меня. Тащусь, есть сексуальные удары, передачи – действия игроков могут вызывать у меня эмоциональные стоны»
Матч 7-го тура Мир РПЛ закончился победой армейцев со счетом 2:0. В ходе работы на матче комментатор периодически издавал звуки, похожи на стоны.
– Для меня любой матч РПЛ сродни оргазму. Есть сексуальные ставки, сексуальные удары, передачи. А есть сексуальный футбол.
Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков в российском чемпионате могут вызывать у меня эмоциональные стоны.
– Что там, в том матче, было такого, что вызвало подобную реакцию?
– Шикарные передачи Давилы. Теперь будем по ним скучать. Передача Дани Кругового внешней.
– Последним амбассадором сексуального футбола в РПЛ был Руд Гуллит.
– Хорошо. Я готов дальше нести это сексуальное знамя в РПЛ – знамя красивого, яркого и эмоционального футбола, – заявил комментатор «Матч ТВ».
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