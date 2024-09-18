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«Милан» уволит Фонсеку в случае поражения от «Интера». Клуб общается с Аллегри (Маурицио Пистокки)

«Милан» может уволить Паулу Фонсеку в случае поражения в дерби.

Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти. Вчера миланцы уступили «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (1:3). 

22 сентября «Милан» встретится с «Интером» в 5-м туре Серии А. В случае поражения в этой игре Фонсека будет уволен, сообщает журналист Маурицио Пистокки. 

Утверждается, что руководство клуба уже некоторое время контактирует с Массимилиано Аллегри, которого считают подходящим человеком для наведения порядка в обороне. Сам тренер уже дал согласие на возвращение в «Милан». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маурицио Пистокки
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoМассимилиано Аллегри
logoПаулу Фонсека
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