«Милан» уволит Фонсеку в случае поражения от «Интера». Клуб общается с Аллегри (Маурицио Пистокки)

«Милан» может уволить Паулу Фонсеку в случае поражения в дерби.

Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти. Вчера миланцы уступили «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (1:3).

22 сентября «Милан» встретится с «Интером » в 5-м туре Серии А. В случае поражения в этой игре Фонсека будет уволен, сообщает журналист Маурицио Пистокки.

Утверждается, что руководство клуба уже некоторое время контактирует с Массимилиано Аллегри , которого считают подходящим человеком для наведения порядка в обороне. Сам тренер уже дал согласие на возвращение в «Милан ».