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  • Кононов о работе в «Спартаке»: «Знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе. Мы попали в Лигу Европы, мне все нравилось»
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Кононов о работе в «Спартаке»: «Знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе. Мы попали в Лигу Европы, мне все нравилось»

Олег Кононов поделился подробностями увольнения из «Спартака» .

Специалист возглавлял красно-белых с ноября 2018 по сентябрь 2019 года и был уволен после четырех поражений подряд в Мир РПЛ.

– С какой мыслью вспоминаете период работы в «Спартаке»?

– Мне все нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок – команда была на 9-м месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы.

Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

– Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил?

– У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе.

– Ничего себе. Это очень серьезно. Что значит – давали суммы и кому?

– Это уже все прошло, – сказал главный тренер «Торпедо» Олег Кононов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoТорпедо
logoОлег Кононов
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