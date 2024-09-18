Кононов о работе в «Спартаке»: «Знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе. Мы попали в Лигу Европы, мне все нравилось»
Специалист возглавлял красно-белых с ноября 2018 по сентябрь 2019 года и был уволен после четырех поражений подряд в Мир РПЛ.
– С какой мыслью вспоминаете период работы в «Спартаке»?
– Мне все нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок – команда была на 9-м месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы.
Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.
– Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил?
– У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе.
– Ничего себе. Это очень серьезно. Что значит – давали суммы и кому?
– Это уже все прошло, – сказал главный тренер «Торпедо» Олег Кононов.
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