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  • Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Женя стал для СКА балластом. Вначале все было красиво, картинку создали, но результат оказался плачевным»
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Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Женя стал для СКА балластом. Вначале все было красиво, картинку создали, но результат оказался плачевным»

Андрей Баландин высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.

Нападающий провел 5 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

«Все, что я говорил про Кузнецова, подтверждается. Еще тогда, когда у него начались проблемы в «Вашингтоне». Женя – не тот парень, за которого себя выдает, но жизнь все ставит на свои места. Того Кузнецова, который был, мы вряд ли увидим.

Хотя у Романа Ротенберга свои подсказчики, сильный куратор – Владимир Юрзинов-старший, который прошел разные этапы развития хоккея, и он даст нужный совет, как выкарабкиваться и что делать в этой ситуации.

Но пока Кузнецов для команды стал балластом, а не хорошим приобретением. Вначале все было красиво, картинку создали, но результат оказался плачевным. Того он и боялся, когда отказывался от перехода в «Трактор», как и других скелетов в шкафу.

По отношению к родному клубу он повел себя некрасиво, так как всегда говорил, что хотел играть только в Челябинске, и тут же переобулся», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoТрактор
logoВладимир Юрзинов
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
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