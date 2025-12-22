Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»

Деян Станкович: Угальде и Барко в «Црвене Звезде» – это нереалистично.

Деян Станкович ответил на вопрос об игроках «Спартака » на пресс-конференции после назначения в «Црвену Звезду ».

Бывший главный тренер красно-белых сегодня занял аналогичный пост в сербском клубе.

Станковичу задали вопрос, могут ли Манфред Угальде и Эсекиэль Барко перейти в его команду.

«Это неправда, хотя они серьезные ребята.

Это нереалистично», – ответил Станкович.

Деян Станкович: «В РПЛ я нервничал из-за судей – не люблю несправедливость. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным»