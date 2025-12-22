Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»
Деян Станкович: Угальде и Барко в «Црвене Звезде» – это нереалистично.
Деян Станкович ответил на вопрос об игроках «Спартака» на пресс-конференции после назначения в «Црвену Звезду».
Бывший главный тренер красно-белых сегодня занял аналогичный пост в сербском клубе.
Станковичу задали вопрос, могут ли Манфред Угальде и Эсекиэль Барко перейти в его команду.
«Это неправда, хотя они серьезные ребята.
Это нереалистично», – ответил Станкович.
Деян Станкович: «В РПЛ я нервничал из-за судей – не люблю несправедливость. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным»
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46145 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Telegraf.rs
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости