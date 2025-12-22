«Бавария» лидировала в Бундеслиге во всех 34 турах календарного года – это рекорд чемпионата Германии
В последнем матче 2025 года «Бавария» разгромила «Хайденхайм» (4:0). После 15 туров команда под руководством Венсана Компани лидирует в Бундеслиге с отрывом от «Боруссии» Дортмунд в 9 очков.
Мюнхенцы удерживали первое место в таблице в течение всех 34 матчей Бундеслиги в этом году. Ранее никому в истории немецкого чемпионата не удавалось сохранить лидерство на протяжении всего календарного года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
