«Бавария» лидировала в Бундеслиге во всех 34 турах календарного года – это рекорд чемпионата Германии

«Бавария » лидировала в таблице Бундеслиги в течение всего календарного года.

В последнем матче 2025 года «Бавария» разгромила «Хайденхайм» (4:0). После 15 туров команда под руководством Венсана Компани лидирует в Бундеслиге с отрывом от «Боруссии» Дортмунд в 9 очков.

Мюнхенцы удерживали первое место в таблице в течение всех 34 матчей Бундеслиги в этом году. Ранее никому в истории немецкого чемпионата не удавалось сохранить лидерство на протяжении всего календарного года.