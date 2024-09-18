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Умер экс-форвард сборной Италии Скиллачи. У лучшего игрока ЧМ-1990 был рак толстой кишки

Умер лучший игрок ЧМ-1990 Сальваторе Скиллачи.

Ранее 59-летний бывший футболист был госпитализирован в Палермо. В 2022 году у итальянца диагностировали рак толстой кишки, Сальваторе дважды оперировали.

Скиллачи выступал за «Ювентус», «Интер», «Мессину» и «Джубило Ивата» из Японии.

На его счету 7 голов в 16 матчах за сборную Италии. Шесть из них были забиты во время чемпионата мира 1990 года, который проходил в Италии. Скиллачи стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoИнтер
logoМессина
logoЮвентус
logoвысшая лига Япония
logoДжубило Ивата
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logoсерия А Италия
происшествия
logoчемпионат мира
Сальваторе Скиллачи
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