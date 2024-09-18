Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ». Вратарь отразил один удар «Жироны»

Матвей Сафонов не пропустил в первой игре за «ПСЖ».

Российский вратарь принял участие в матче против «Жироны» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

В этой игре Сафонов совершил один сэйв и отдал 23 паса, 18 из которых были точными.