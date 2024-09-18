Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ». Вратарь отразил один удар «Жироны»
Матвей Сафонов не пропустил в первой игре за «ПСЖ».
Российский вратарь принял участие в матче против «Жироны» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
В этой игре Сафонов совершил один сэйв и отдал 23 паса, 18 из которых были точными.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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