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Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ». Вратарь отразил один удар «Жироны»

Матвей Сафонов не пропустил в первой игре за «ПСЖ».

Российский вратарь принял участие в матче против «Жироны» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). 

В этой игре Сафонов совершил один сэйв и отдал 23 паса, 18 из которых были точными. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖирона
logoМатвей Сафонов
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