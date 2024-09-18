«Лучшая школа ныряльщиков в мире». Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о «Реале» после падения Рюдигера в штрафной «Штутгарта»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» обвинил «Реал» в симуляциях.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл «Штутгарт » со счетом 3:1. В первом тайме судья Халил Мелер назначил пенальти в пользу испанцев после падения Антонио Рюдигера в штрафной площади, но отменил свое решение, посмотрев повтор. Арбитр решил, что Максимилиан Миттельштедт убирал ногу, чтобы избежать контакта.

«Желтую за нырок! Лучшая школа ныряльщиков в мире», – отреагировал на этот эпизод экс-кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша.