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  • «Лучшая школа ныряльщиков в мире». Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о «Реале» после падения Рюдигера в штрафной «Штутгарта»
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«Лучшая школа ныряльщиков в мире». Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о «Реале» после падения Рюдигера в штрафной «Штутгарта»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» обвинил «Реал» в симуляциях.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл «Штутгарт» со счетом 3:1. В первом тайме судья Халил Мелер назначил пенальти в пользу испанцев после падения Антонио Рюдигера в штрафной площади, но отменил свое решение, посмотрев повтор. Арбитр решил, что Максимилиан Миттельштедт убирал ногу, чтобы избежать контакта. 

«Желтую за нырок! Лучшая школа ныряльщиков в мире», – отреагировал на этот эпизод экс-кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Okdiario
logoШтутгарт
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoАнтонио Рюдигер
logoМаксимилиан Миттельштедт
Халил Мелер
Тони Фрейша
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