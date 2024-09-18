«Лучшая школа ныряльщиков в мире». Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о «Реале» после падения Рюдигера в штрафной «Штутгарта»
Бывший кандидат в президенты «Барселоны» обвинил «Реал» в симуляциях.
В первом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл «Штутгарт» со счетом 3:1. В первом тайме судья Халил Мелер назначил пенальти в пользу испанцев после падения Антонио Рюдигера в штрафной площади, но отменил свое решение, посмотрев повтор. Арбитр решил, что Максимилиан Миттельштедт убирал ногу, чтобы избежать контакта.
«Желтую за нырок! Лучшая школа ныряльщиков в мире», – отреагировал на этот эпизод экс-кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Okdiario
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости