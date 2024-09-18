«Рома» уволила де Росси. Клуб не одержал ни одной победы в 4 матчах в Серии А на старте сезона и идет на 16-м месте
«Рома» отправила в отставку главного тренера Даниэле де Росси.
В текущем сезоне римляне не одержали ни одной победы в 4 матчах в Серии А. С 3 очками команда занимает 16-е место в таблице.
41-летний специалист работал главным тренером «Ромы» с января после отставки Жозе Моуринью.
«Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуть ее на нужный нам путь – с учетом того, что сезон еще находится на ранней стадии.
Сердечно благодарим Даниэле за всю работу, которую он с большим энтузиазмом и самоотдачей проделал за последние месяцы. Наш клуб всегда будет для него домом», – говорится в заявлении «Ромы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ромы»
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