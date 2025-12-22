  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о гонке в АПЛ: «Не стоит списывать «Ливерпуль» со счетов, они могут включиться в борьбу. Победят «Арсенал» или «Ман Сити», думаю»
7

Руни о гонке в АПЛ: «Не стоит списывать «Ливерпуль» со счетов, они могут включиться в борьбу. Победят «Арсенал» или «Ман Сити», думаю»

Руни об АПЛ: я бы не стал списывать «Ливерпуль» со счетов.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «Ливерпуль» пока рано исключать из чемпионской гонки в АПЛ.

Команда Арне Слота, набрав 29 очков, сейчас занимает 5-е место в Премьер-лиге. Лидирует «Арсенал» с 39 баллами, у «Манчестер Сити» 2-е место и 37 очков. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на 3-м месте.

«Похоже, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» станут двумя командами, которые оторвутся и займут вершину Премьер-лиги.

Однако, если у «Ливерпуля» будет удачная полоса, и они выиграют несколько матчей, не стоит списывать их со счетов. Если у них будет такая опора, они смогут включиться в борьбу.

Я бы не стал списывать их со счетов. Но я думаю, что «Арсенал» и «Сити» – две команды, которые вырвутся вперед.

«Астон Вилла» показала фантастические результаты, но я думаю, что победит одна из двух первых команд», – заявил Руни в подкасте The Wayne Rooney Podcast.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46474 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoУэйн Руни
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Астон Вилла» впервые в сезоне котируется выше «Ливерпуля» в АПЛ. Только у «Арсенала» и «Сити» больше шансов на чемпионство
сегодня, 07:32
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
вчера, 18:49
Главные новости
Черданцев о смерти Криса Ри: «Комментируя АПЛ, я с удовольствием рассказывал зрителям, что у «Мидлсбро» есть известный всему миру болельщик. Это музыкант вне жанров»
18 минут назад
Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года
21 минуту назад
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
29 минут назад
😴 Провожаем российский футбол в спячку. Насколько внимательно вы следили за FONBET Кубком России?
41 минуту назадТесты и игры
«Бавария» лидировала в Бундеслиге во всех 34 турах календарного года – это рекорд чемпионата Германии
47 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Аморим изменил систему в последних двух матчах – хорошо, что он приспосабливается к ситуации. «Юнайтед» все еще может закончить сезон в топ-5»
сегодня, 17:39
Штаб Алонсо чувствует, что выиграл время благодаря последним победам «Реала». Прогресс команды оценят по Суперкубку Испании (The Athletic)
сегодня, 17:10
Ямаль стал объектом 6% расистских и ксенофобных сообщений в соцсетях в ноябре. Вингера «Барсы» оскорбляли и сравнивали с животными после конфликта со сборной Испанией
сегодня, 17:08
Кубок Африки. ЮАР играет с Анголой, Египет против Зимбабве, Мали и Замбия сыграли вничью
сегодня, 17:02Live
Герой новогоднего видео «Зенита»: «Заказал подарок, а на складе в Краснодаре перепутали – серебро прислали. Я мясо фантастически готовлю, но крылышки пару раз пригорели»
сегодня, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Зиркзе нравится проект «Ромы», но «МЮ» пока не одобрил трансфер. Форвардом интересуются и другие клубы (Флориан Плеттенберг)
2 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
31 минуту назадLive
Фанат «Ливерпуля», оскорблявший Семеньо на расовой почве, не признал вину. Судебное разбирательство пройдет 22 апреля с участием вингера «Борнмута»
36 минут назад
Директор «Баварии» Эберль описал Кейна: «Голы, голы, голы. Трех слов недостаточно – он футболист мирового класса, способный изменить ход игры»
52 минуты назад
«Спартак» и ЦСКА не рассматривают хавбека «Рубина» Иву (Иван Карпов)
сегодня, 17:19
«Локомотив» провел новогодний турнир по фиджитал-футболу для школьников
сегодня, 17:11Киберспорт
Пименов о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Руководство «Спартака» поторопилось с его увольнением, может. В Сербии 2,5 команды борются за чемпионство, а в России – 5»
сегодня, 16:52
Неймара прооперировали в связи с травмой мениска
сегодня, 16:50
Станкович ответил на вопрос об Угальде и Барко в «Црвене Звезде»: «Они серьезные ребята, но это нереалистично»
сегодня, 16:10
Виктор Гусев о Карпине: «Я вздрогнул, когда он сказал: «Обещаю, что «Динамо» не вылетит». Дожили, ничего себе. Совместительство плохо отразилось на команде»
сегодня, 15:39