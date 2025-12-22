Руни о гонке в АПЛ: «Не стоит списывать «Ливерпуль» со счетов, они могут включиться в борьбу. Победят «Арсенал» или «Ман Сити», думаю»

Руни об АПЛ: я бы не стал списывать «Ливерпуль» со счетов.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «Ливерпуль » пока рано исключать из чемпионской гонки в АПЛ .

Команда Арне Слота, набрав 29 очков, сейчас занимает 5-е место в Премьер-лиге. Лидирует «Арсенал» с 39 баллами, у «Манчестер Сити » 2-е место и 37 очков. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на 3-м месте.

«Похоже, что «Арсенал » и «Манчестер Сити» станут двумя командами, которые оторвутся и займут вершину Премьер-лиги.

Однако, если у «Ливерпуля» будет удачная полоса, и они выиграют несколько матчей, не стоит списывать их со счетов. Если у них будет такая опора, они смогут включиться в борьбу.

Я бы не стал списывать их со счетов. Но я думаю, что «Арсенал» и «Сити» – две команды, которые вырвутся вперед.

«Астон Вилла» показала фантастические результаты, но я думаю, что победит одна из двух первых команд», – заявил Руни в подкасте The Wayne Rooney Podcast.