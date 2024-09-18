Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию»
– У тебя есть партнер по «Зениту», Сергей Волков. Он обращается к психологу… Обращался. Ты понимаешь его?
– Ну, его нет. Я вообще не понимаю людей, которые к психологу ходят, если честно.
– Почему?
– Это странно. Тебя слушает человек, вообще тебе не знакомый, дает тебе какие-то там напутствия или советы. И причем у каждого психолога есть же свой психолог, правильно? Ну значит, у психолога что-то тоже как будто бы с головой не в порядке.
– Нет, смотри. Я так же думал, как ты. Вот как я могу человеку рассказать свой внутренний мир, это невозможно, я не могу никому о нем рассказать, кроме себя. Ну поверь, я два раза общался с психологом и это очень сильно помогает. Ты по крайней мере можешь проговорить, это не бесполезная штука, они могут помочь.
– Может быть. Но точно так же, как и в депрессию, я в это не верю, – сказал нападающий «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.
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