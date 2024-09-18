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ЦСКА – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoФОНБЕТ Кубок России
logoКраснодар
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