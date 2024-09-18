Боссы «Баварии» подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма. Хенесс заявил: «Нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как история повторяется»

Руководители «Баварии» выступили против ультраправого экстремизма.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер и почетный президент Ули Хенесс подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма.

«Сдвиг вправо в Германии и остальной Европе меня очень беспокоит. Нам нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как история повторяется. Вот почему для меня было важно еще раз выразить здесь нашу четкую позицию», – заявил Хенесс.