Боссы «Баварии» подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма. Хенесс заявил: «Нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как история повторяется»
Руководители «Баварии» выступили против ультраправого экстремизма.
Президент «Баварии» Герберт Хайнер и почетный президент Ули Хенесс подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма.
«Сдвиг вправо в Германии и остальной Европе меня очень беспокоит. Нам нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как история повторяется. Вот почему для меня было важно еще раз выразить здесь нашу четкую позицию», – заявил Хенесс.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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