Загитова будет снимать прокаты для Первого канала, у ЦСКА самая большая платежка в КХЛ, «Зенит» лидирует по посещаемости в Восточной Европе, Помазуна отстранили и другие новости

1. Алина Загитова поучаствует в освещении контрольных прокатов на Первом канале – она будет снимать. Общаться с выступающими будет Максим Траньков, рассказывать – Анна Щербакова и Алексей Ягудин, комментировать – Александр Гришин.

2. ЦСКА больше всех в КХЛ тратит на зарплаты (899 млн рублей), а самым высокооплачиваемым игроком стал Владимир Ткачев из «Авангарда» (120 млн рублей в год). СКА идет вторым по размеру платежки , но в топ-50 игроков от петербуржцев только Толчинский . Общая сумма зарплат в лиге – 15,6 млрд рублей (это на 1,6 млрд больше, чем в прошлом сезоне).

3. «Зенит» возглавил рейтинг клубов с самой высокой посещаемостью в Восточной Европе. Места со второго по четвертое заняли польские команды, а на пятом расположился «Краснодар».

4. В АПЛ лучшим футболистом августа признан выступающий за «Ман Сити» Эрлинг Холанд , лучшим тренером – 31-летний Фабиан Хюрцелер из «Брайтона». В Ла Лиге награда лучшему игроку досталась Рафинье из «Барселоны».

5. ЦСКА отстранил Илью Помазуна от тренировок из-за высказываний в интервью Нобелю Арустамяну – об этом заявил агент вратаря. Вероятно, дело в словах о готовности играть за «Спартак» – руководству армейцев они не понравились.

6. Европейский союз снял санкции с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

7. На турнире Lombardia Trophy Илья Малинин выиграл короткую программу , Юма Кагияма занял вторую строчку, а Шун Сато – третью. Среди женщин лидерство у Эмбер Гленн , Каори Сакамото и Сара Эверхардт вошли в тройку, а Анастасия Губанова стала четвертой.

8. Криштиану Роналду впервые в этом сезоне не смог забить, а его «Аль-Наср» с трудом избежал поражения от «Аль-Ахли». У команды из Эр-Рияда лишь одна победа в четырех последних играх.

9. В «Формуле-1» начался Гран-при Азербайджана. Лучшее время по итогам первой практики – у Ферстаппена , Леклер попал в аварию . Зато Шарль смог превзойти всех в ходе второй практики.

10. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого выиграл 9 из 10 последних матчей лиги Китая, но догнать лидирующий «Шанхай Порт» не удается – между ними 2 очка.

11. Апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России. Вместо этого назначен штраф в размере 45 тысяч евро.

12. ЦСКА отдаст Виктора Давилу «Америке» в аренду за 1 млн евро. Если чилиец примет участие в 50% матчей, мексиканский клуб выкупит его за 6,5 млн, а еще 500 тысяч положены за результативные действия.

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