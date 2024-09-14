Загитова будет снимать прокаты для Первого канала, у ЦСКА самая большая платежка в КХЛ, «Зенит» лидирует по посещаемости в Восточной Европе, Помазуна отстранили и другие новости
1. Алина Загитова поучаствует в освещении контрольных прокатов на Первом канале – она будет снимать. Общаться с выступающими будет Максим Траньков, рассказывать – Анна Щербакова и Алексей Ягудин, комментировать – Александр Гришин.
2. ЦСКА больше всех в КХЛ тратит на зарплаты (899 млн рублей), а самым высокооплачиваемым игроком стал Владимир Ткачев из «Авангарда» (120 млн рублей в год). СКА идет вторым по размеру платежки, но в топ-50 игроков от петербуржцев только Толчинский. Общая сумма зарплат в лиге – 15,6 млрд рублей (это на 1,6 млрд больше, чем в прошлом сезоне).
3. «Зенит» возглавил рейтинг клубов с самой высокой посещаемостью в Восточной Европе. Места со второго по четвертое заняли польские команды, а на пятом расположился «Краснодар».
4. В АПЛ лучшим футболистом августа признан выступающий за «Ман Сити» Эрлинг Холанд, лучшим тренером – 31-летний Фабиан Хюрцелер из «Брайтона». В Ла Лиге награда лучшему игроку досталась Рафинье из «Барселоны».
5. ЦСКА отстранил Илью Помазуна от тренировок из-за высказываний в интервью Нобелю Арустамяну – об этом заявил агент вратаря. Вероятно, дело в словах о готовности играть за «Спартак» – руководству армейцев они не понравились.
6. Европейский союз снял санкции с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.
7. На турнире Lombardia Trophy Илья Малинин выиграл короткую программу, Юма Кагияма занял вторую строчку, а Шун Сато – третью. Среди женщин лидерство у Эмбер Гленн, Каори Сакамото и Сара Эверхардт вошли в тройку, а Анастасия Губанова стала четвертой.
8. Криштиану Роналду впервые в этом сезоне не смог забить, а его «Аль-Наср» с трудом избежал поражения от «Аль-Ахли». У команды из Эр-Рияда лишь одна победа в четырех последних играх.
9. В «Формуле-1» начался Гран-при Азербайджана. Лучшее время по итогам первой практики – у Ферстаппена, Леклер попал в аварию. Зато Шарль смог превзойти всех в ходе второй практики.
10. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого выиграл 9 из 10 последних матчей лиги Китая, но догнать лидирующий «Шанхай Порт» не удается – между ними 2 очка.
11. Апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России. Вместо этого назначен штраф в размере 45 тысяч евро.
12. ЦСКА отдаст Виктора Давилу «Америке» в аренду за 1 млн евро. Если чилиец примет участие в 50% матчей, мексиканский клуб выкупит его за 6,5 млн, а еще 500 тысяч положены за результативные действия.
Цитаты дня
Глава КДК о наказаниях за кричалки про «Зенит»: «Слово «позор» – оскорбление. Оно означает, что человек делает то, что не должно быть примером для подрастающего поколения»
Агент Джикии о «Спартаке»: «Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из их руководителей, поэтому они решили расстаться с ним»
Веллитон: «Спартак» всегда будет величайшим клубом России. «Зенит» таким не станет никогда»
Глава РУСАДА: «Опубликованное в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии Валиевой не имеет ничего общего с действительностью и является фейком»
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Генсек РФС о Fan ID: «Это норма законодательства. Отказывающиеся наказали только свою команду. Не исключаем, что система будет распространяться на другие виды спорта»
Оуэн считает, что пиковый Роналду стоил бы сейчас миллиард фунтов: «Он выигрывал ЛЧ в одиночку, развил бренд «Реала»
Дарья Карпина: «Если у женщины цель – пристроиться дорого, футболисты не лучший вариант. Занимающийся криптой чувак зарабатывает больше. В целом меркантильность жен игроков – стереотип»
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Губерниев о том, что заключение в пользу Валиевой убрали из допингового дела: «Гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет»
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