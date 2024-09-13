Апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России. Его заменили на штраф в размере 45 тысяч евро

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

В июне Федерация шахмат России была по решению комиссии ФИДЕ по этике на два года лишена членства в организации.

Санкции были наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации. ФШР обжаловала решение комиссии ФИДЕ.

Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере 45 тысяч евро.

Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу за участие в попечительском совете ФШР.

В решении апелляционной палаты уточняется, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство ФШР в ФИДЕ и должна была применить другие санкции.