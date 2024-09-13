Холанд – игрок августа в АПЛ. У форварда «Ман Сити» 7 голов в 3 матчах
Эрлинг Холанд стал игроком августа в АПЛ.
За форварда «Манчестер Сити» проголосовало большинство болельщиков на сайте Премьер-лиги.
24-летний игрок забил 7 голов в 3 матчах, что стало самым высоким показателем одного игрока в первых трех матчах команды АПЛ в сезоне.
Нападающий отметился двумя подряд хет-триками против «Ипсвича» (4:1) и «Вест Хэма» (3:1), а также забил «Челси» (2:0).
Норвежец стал первым футболистом, сделавшим хет-трик в двух из трех первых матчей сезона со времен Пола Джуэлла, который сделал это за «Брэдфорд» во Второй лиге в сезоне-1994/95.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости