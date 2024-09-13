Холанд – игрок августа в АПЛ. У форварда «Ман Сити» 7 голов в 3 матчах

Эрлинг Холанд стал игроком августа в АПЛ.

За форварда «Манчестер Сити » проголосовало большинство болельщиков на сайте Премьер-лиги.

24-летний игрок забил 7 голов в 3 матчах, что стало самым высоким показателем одного игрока в первых трех матчах команды АПЛ в сезоне.

Нападающий отметился двумя подряд хет-триками против «Ипсвича» (4:1) и «Вест Хэма» (3:1), а также забил «Челси» (2:0).

Норвежец стал первым футболистом, сделавшим хет-трик в двух из трех первых матчей сезона со времен Пола Джуэлла, который сделал это за «Брэдфорд » во Второй лиге в сезоне-1994/95.