Дарья Карпина: «Если у женщины цель – пристроиться дорого, футболисты не лучший вариант. Занимающийся криптой чувак зарабатывает больше. В целом меркантильность жен игроков – стереотип»

Дарья Карпина считает стереотипом мнение о меркантильности жен футболистов.

– Есть несколько стереотипов о женах и девушках футболистов. Первый – они все одинаково выглядят, с накаченными губами и грудью. Второй – девушки встречаются с футболистами ради денег. Согласитесь? Или опровергнете?

– Если говорить о современных футболистах, то большинство семей образовалось, когда ребята только начинали и у них не было много денег. Например, Паршивлюк со своей женой знакомы со школы. Из ростовских достаточно рано женились Глебов , Щетинин , Тугарев , Вахания. Не берусь говорить точно, но у них не самые большие зарплаты.

– Наверное. «Ростов» не «Зенит».

– Мне понравилась фраза Аланы: «Футболисты не самые богатые люди у нас в стране». Когда-то это действительно было так, во времена тех же Паршивлюка, Мамаева, Кокорина.

А сегодня в Москве чувак, который занимается криптой, зарабатывает гораздо больше, чем футболисты. И завтра у него не порвутся «кресты». В московских ресторанах сидят реально богатые мужики, и это не футболисты.

Если у женщины есть цель пристроиться дорого, то футболисты не лучший вариант.

– То есть вы вообще не знаете обратных примеров?

– Почему же? Знаю истории, когда настоящие эскортницы пытались вцепиться в футболистов.

– И они велись?

– Почему-то всегда это случалось только с иностранцами. Наши, видимо, более прожженные. Но, опять же, не факт, что эскортница, как в кино, по-настоящему не влюбится. В целом же про меркантильность жен футболистов – это стереотип, – сказала жена тренера «Ростова » Валерия Карпина.