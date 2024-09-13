Дарья Карпина: «Если у женщины цель – пристроиться дорого, футболисты не лучший вариант. Занимающийся криптой чувак зарабатывает больше. В целом меркантильность жен игроков – стереотип»
– Есть несколько стереотипов о женах и девушках футболистов. Первый – они все одинаково выглядят, с накаченными губами и грудью. Второй – девушки встречаются с футболистами ради денег. Согласитесь? Или опровергнете?
– Если говорить о современных футболистах, то большинство семей образовалось, когда ребята только начинали и у них не было много денег. Например, Паршивлюк со своей женой знакомы со школы. Из ростовских достаточно рано женились Глебов, Щетинин, Тугарев, Вахания. Не берусь говорить точно, но у них не самые большие зарплаты.
– Наверное. «Ростов» не «Зенит».
– Мне понравилась фраза Аланы: «Футболисты не самые богатые люди у нас в стране». Когда-то это действительно было так, во времена тех же Паршивлюка, Мамаева, Кокорина.
А сегодня в Москве чувак, который занимается криптой, зарабатывает гораздо больше, чем футболисты. И завтра у него не порвутся «кресты». В московских ресторанах сидят реально богатые мужики, и это не футболисты.
Если у женщины есть цель пристроиться дорого, то футболисты не лучший вариант.
– То есть вы вообще не знаете обратных примеров?
– Почему же? Знаю истории, когда настоящие эскортницы пытались вцепиться в футболистов.
– И они велись?
– Почему-то всегда это случалось только с иностранцами. Наши, видимо, более прожженные. Но, опять же, не факт, что эскортница, как в кино, по-настоящему не влюбится. В целом же про меркантильность жен футболистов – это стереотип, – сказала жена тренера «Ростова» Валерия Карпина.
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